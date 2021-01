Coronavirus | Spata medici Lombardia | vaccini lenti? Non solo ferie | manca personale' Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. () - La campagna vaccinale è partita a rilento in tutta Italia, complici i giorni di festa, ma è un caso la situazione della, una delle regioni più colpite dal Covid19, dove la somministrazione è ancora ferma al 3% delle dosi consegnate contro il 38% del Lazio o il 18% della Puglia. "Io temo che al di là dellemanchi il", suggerisce Gianluigi, presidente della Fromceo, la Federazione regionale degli ordini deie degli odontoiatri della. "Bisogna assolutamente reclutaree infermieri per poter partire in maniera decisa con questa campagna, che non può permettersi ritardi se - dice all'- si vuole tenere il passo non tanto con le altre Regioni ma ...