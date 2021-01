Coronavirus: Spata (medici Lombardia), vaccini lenti? Non solo ferie, manca personale’/Adnkronos (2) (Di domenica 3 gennaio 2021) (Adnkronos) – L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ha spiegato in un’intervista che ci sono medici con 50 giorni di ferie arretrate: non si potevano far rientrare in servizio per un vaccino nei giorni festivi. “Questo periodo con le feste – sottolinea Spata – non ha particolarmente agevolato la campagna vaccinale. Aspettiamo i prossimi giorni, speriamo che da domani ci sia questa accelerata. Non possiamo permetterci di aspettare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) () – L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ha spiegato in un’intervista che ci sonocon 50 giorni diarretrate: non si potevano far rientrare in servizio per un vaccino nei giorni festivi. “Questo periodo con le feste – sottolinea– non ha particolarmente agevolato la campagna vaccinale. Aspettiamo i prossimi giorni, speriamo che da domani ci sia questa accelerata. Non possiamo permetterci di aspettare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Coronavirus: Spata (medici Lombardia) vaccini lenti? Non solo ferie manca personale-Adnkronos (3) - #Coronavirus:… - TV7Benevento : Coronavirus: Spata (medici Lombardia), vaccini lenti? Non solo ferie, manca personale'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Coronavirus: Spata (medici Lombardia), vaccini lenti? Non solo ferie, manca personale'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Spata (medici Lombardia), vaccini lenti? Non solo ferie, manca personale'/Adnkronos... - zazoomblog : Coronavirus: Spata (medici Lombardia) vaccini lenti? Non solo ferie manca personale’-Adnkronos (3) - #Coronavirus:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spata Coronavirus: Spata (medici Lombardia), vaccini lenti? Non solo ferie, manca personale'/Adnkronos (3) Il Denaro