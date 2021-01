(Di domenica 3 gennaio 2021) MILAN NEWS - Le squadre ormai da quasi un anno stanno rinunciando al pubblico. Il ministro dello sportlavora per riaprire gli. Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Coronavirus, #Spadafora al lavoro per riapertura degli stadi - #ACMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spadafora

Pianeta Milan

In balia di questi mesi consumati con addosso l’angoscia di un futuro al buio, il pallone è stata una delle poche consolazioni, apportando un fondamentale contributo sociale ed economico ancora prima ...Tiziana Gibelli coordinatrice della Commissione Nazionale mette sul piatto regole più severe per la riapertura. Si discute per trovare una soluzione ...