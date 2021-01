Coronavirus | sindaco Varese | ' numeri vaccini Lombardia inaccettabili | siamo i peggiori' ** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) (Adnkronos) - Le tempistiche fornite dall'assessore "sono assolutamente. Dami sento in dovere di intervenire, non per fare polemica, ma per dire che questa prospettiva non va proprio bene. Forse a livello lombardo serve una figura in grado di gestire la campagna di vaccinazione covid. Ogni vaccinazione in più fatta al giorno, oltre a salvare vite, ci potrà portare il più velocemente possibile a risollevare il nostro sistema economico e sociale", argomenta. I medici e gli infermieri "meritano tutti sicuramente rispetto e riposo per loro e per le loro famiglie. Ma loro sono i primi a volere che le vaccinazioni corrano nella nostra Regione per aiutarli a combattere la pressione sugli ospedali e per fermare il virus. Io tifo per il recupero della, comecontinuo a dare la ...