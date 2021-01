Coronavirus | Savino Fi | ‘orgogliosi per numero vaccinazioni in Friuli’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “I dati relativi alle, un eccellente 26,4% di dosi somministrate su quelle consegnate, sono un motivo di orgoglio per la nostra regione. Un risultato, frutto del piano vaccinale regionale presentato oltre un mese fa, su cui siamo certi la Regione non si adagerà, proseguendo a ritmi serrati. Grazie all’efficienza della Giunta, in primis il presidente Fedriga e il vicepresidente Riccardi, e alla capacità di risposta del nostro sistema sanitario sono certa che saremo tra le prime regioni, se non la prima, a concludere la prima fase, che coinvolge anche i circa 11mila ospiti delle strutture per anziani. Non perché si tratti di una gara a chi arriva prima, ma per esser riusciti a proteggere la categorie più esposte e le persone più fragili e infliggere un duro colpo alla diffusione del virus”. Lo afferma la deputata e coordinatrice di ...