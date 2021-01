Coronavirus | Ronzulli | ' piano vaccinazioni inadeguato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “L'Italia si conferma ancora una volta in ritardo nella lotta contro il Covid e la lentezza nella somministrazione dei vaccini fa emergere tutta l'inadeguatezza di unche, evidentemente, non sta funzionando. Eravamo preoccupati per il basso numero di dosi giunte in Italia, ma l'incapacità di somministrarle nei tempi che l'emergenza imporrebbe è tanto più grave. Addirittura, per stessa ammissione del commissario Arcuri, non si conosce neanche l'elenco completo dei centri vaccinali, senza contare che mancano siringhe e personale". Lo afferma Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "Come sempre -aggiunge- il governo si dimostra incapace di tradurre le parole in fatti e questi ritardi si sommano a quelli già gravi che ci sono stati fin dallo scoppio della pandemia, dalle mascherine agli aiuti per le ...