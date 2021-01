Coronavirus, ricoverato in ospedale il giornalista Larry King - (Di domenica 3 gennaio 2021) Novella Toloni Il giornalista, 87 anni, è ricoverato da una settimana in una clinica di Los Angeles. Preoccupano le sue condizioni di salute dopo l'ictus e il cancro ai polmoni che lo avevano colpito nel 2019 Larry King, star dei talk show della CNN, è ricoverato in gravi condizioni al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. La notizia è trapelata da Roger Friedman, critico cinematografico americano, che attraverso il sito di informazione Showbiz 411 ha annunciato il ricovero del celebre giornalista. "Larry King è sopravvissuto a tutti i tipi di problemi di salute, inclusi un infarto e un ictus. Se qualcuno può battere il Covid questo è Larry", ha scritto Friedman sul web, svelando che il popolare volto della CNN è ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Novella Toloni Il, 87 anni, èda una settimana in una clinica di Los Angeles. Preoccupano le sue condizioni di salute dopo l'ictus e il cancro ai polmoni che lo avevano colpito nel 2019, star dei talk show della CNN, èin gravi condizioni al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. La notizia è trapelata da Roger Friedman, critico cinematografico americano, che attraverso il sito di informazione Showbiz 411 ha annunciato il ricovero del celebre. "è sopravvissuto a tutti i tipi di problemi di salute, inclusi un infarto e un ictus. Se qualcuno può battere il Covid questo è", ha scritto Friedman sul web, svelando che il popolare volto della CNN è ...

