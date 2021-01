Coronavirus | positivo medico di Siracusa vaccinato 6 giorni fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Si era sottoposta seifa al vaccino anticovid, ma ieri ha scoperto di essere positiva. Protagonista Antonella Franco, direttore del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Umberto I di. Ora si trova ricoverata nello stesso reparto dove ha lavorato fino a qualche giorno fa. Ha contratto una polmonite, ma la saturazione è buona e le sue condizioni di salute sono buone. Dall'Asp diridimensionano il caso, dicendo che il contagio non è legato alla somministrazione della prima dose del farmaco. Ricordano inoltre che il soggettosi immunizza dal 19mo giorno in poi, ovvero quando gli viene somministrata la seconda dose. “Sono risultata positiva al Covid, ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l'unica grande opportunità che abbiamo per ...