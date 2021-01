Coronavirus, positiva una dottoressa vaccinatasi sei giorni fa: Locatelli spiega il perché (Di domenica 3 gennaio 2021) dottoressa positiva al Covid nonostante si sia vaccinata sei giorni fa. Ma è tutto normale, secondo quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. Il fatto: un medico dell’ospedale Umberto I di Siracusa, che era stata vaccinata sei giorni fa a Palermo, è risultata positiva al Coronavirus. Secondo quanto confermato dall’Azienda sanitaria L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 3 gennaio 2021)al Covid nonostante si sia vaccinata seifa. Ma è tutto normale, secondo quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco. Il fatto: un medico dell’ospedale Umberto I di Siracusa, che era stata vaccinata seifa a Palermo, è risultataal. Secondo quanto confermato dall’Azienda sanitaria L'articolo NewNotizie.it.

TroppoForte71 : RT @marta_pellizzi: Non me l'aspettavo di essere positiva al #coronavirus. Continuerò a lottare con forza per rimettermi in piedi. Ho tant… - aspettaaspetta : RT @Libero_official: Una dirigente di un ospedale di #Siracusa, vaccinata una settimana fa col siero #Pfizer, oggi è risultata positiva al… - StefaniaVaselli : RT @Libero_official: Una dirigente di un ospedale di #Siracusa, vaccinata una settimana fa col siero #Pfizer, oggi è risultata positiva al… - aAnnanka : RT @Libero_official: Una dirigente di un ospedale di #Siracusa, vaccinata una settimana fa col siero #Pfizer, oggi è risultata positiva al… - Gianmar26145917 : RT @pantagruel333: @Gianmar26145917 @Ketty57664851 @LaMentegatta @valy_s @fiera871123456 @lunastorta13 @doluccia16 @djnutria57 @jabbaTM @La… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positiva Coronavirus, positiva al Covid viola la quarantena: denunciata dai carabinieri Il Messaggero Maltempo: Giani, in Toscana 355 nuovi positivi

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - In Toscana i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 355 su 6.387 tamponi molecolari e 2.700 test rapidi effettuati". Lo ha scritto sul proprio profilo facebook il presidente ...

Covid, positiva dottoressa di Siracusa vaccinata 6 giorni fa. Perché succede e perché non c’è da preoccuparsi

Meno di una settimana dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer risulta positiva al coronavirus. Si tratta di Antonella Franco, direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa, ...

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - In Toscana i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 355 su 6.387 tamponi molecolari e 2.700 test rapidi effettuati". Lo ha scritto sul proprio profilo facebook il presidente ...Meno di una settimana dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer risulta positiva al coronavirus. Si tratta di Antonella Franco, direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa, ...