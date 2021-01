Coronavirus Piemonte, 741 contagi e 8 morti: il bollettino (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 741 i nuovi casi di Coronavirus in Piemonte. Da ieri sono stati registrati 8 morti, di cui due oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 188 (+ 6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.786 (+ 9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 20.111. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.039.189 (+5.645 rispetto a ieri), di cui 925.896 risultati negativi. Il totale è ora di 7.979 deceduti risultati positivi al virus, 1221 Alessandria, 501 Asti, 336 Biella, 912 Cuneo, 662 Novara, 3653 Torino, 373 Vercelli, 251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 172.665 (+ 3705 rispetto a ieri), 14.902 Alessandria, 8.393 Asti, 5.800 Biella, 23.861 Cuneo, 13.745 Novara, 91.333 Torino, 6.555 Vercelli, ... Leggi su udine20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 741 i nuovi casi diin. Da ieri sono stati registrati 8, di cui due oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 188 (+ 6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.786 (+ 9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 20.111. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.039.189 (+5.645 rispetto a ieri), di cui 925.896 risultati negativi. Il totale è ora di 7.979 deceduti risultati positivi al virus, 1221 Alessandria, 501 Asti, 336 Biella, 912 Cuneo, 662 Novara, 3653 Torino, 373 Vercelli, 251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in. I pazienti guariti sono complessivamente 172.665 (+ 3705 rispetto a ieri), 14.902 Alessandria, 8.393 Asti, 5.800 Biella, 23.861 Cuneo, 13.745 Novara, 91.333 Torino, 6.555 Vercelli, ...

