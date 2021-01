Coronavirus, nuovo record di contagi negli Stati Uniti: 277mila nuovi casi in un giorno (Di domenica 3 gennaio 2021) Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record per il numero di infezioni quotidiane da Covid-19, con 277.346 casi nelle ultime 24 ore. A riportarlo è la Johns Hopkins University nel suo ultimo report. Gli Usa, di gran lunga il Paese più colpito dal Coronavirus, hanno registrato un totale di 20.427.780 di casi dall’inizio della pandemia e 350.186 morti. Solo sabato, 2 gennaio, 2.378 persone sono morte a causa del Covid-19. Lo scienziato Anthony Fauci ha avvertito, pochi giorni dopo Natale, che il peggio della pandemia potrebbe ancora venire. Intanto, anche negli Stati Uniti prosegue il programma di vaccinazioni: 4,2 milioni le persone vaccinate, 13 i milioni di dosi distribuite. Il presidente uscente, Donald Trump, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Glihanno registrato unper il numero di infezioni quotidiane da Covid-19, con 277.346nelle ultime 24 ore. A riportarlo è la Johns Hopkins University nel suo ultimo report. Gli Usa, di gran lunga il Paese più colpito dal, hanno registrato un totale di 20.427.780 didall’inizio della pandemia e 350.186 morti. Solo sabato, 2 gennaio, 2.378 persone sono morte a causa del Covid-19. Lo scienziato Anthony Fauci ha avvertito, pochi giorni dopo Natale, che il peggio della pandemia potrebbe ancora venire. Intanto, ancheprosegue il programma di vaccinazioni: 4,2 milioni le persone vaccinate, 13 i milioni di dosi distribuite. Il presidente uscente, Donald Trump, ...

Oricola -L'amministrazione comunale di Oricola rende nota la comunicazione da parte della ASL della presenza di un cittadino risultato positivo, ...

Un medico torinese smonta punto per punto le obiezioni alla vaccinazione anti Covid-19

Il medico Ottavio Davini spiega in maniera approfondita e dettagliata perché fidarsi del vaccino contro Covid-19, smontando punto per punto le obiezioni.

