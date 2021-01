Coronavirus, news: in Italia 72mila vaccinati, ma mancano medici e siringhe. DIRETTA (Di domenica 3 gennaio 2021) La campagna di vaccinazioni nel nostro Paese procede a rilento. Il commissario Arcuri rivendica: "Siamo secondi in Europa". Italia zona rossa fino all'Epifania, solo domani arancione. Si attende il nuovo Dpcm in vigore dal 7. Dubbi sulle riaperture, a partire dalla scuola. Piste da sci, si riparte il 18 gennaio. Il numero delle vittime è di 364 in 24 ore. Tornano a salire le terapie intensive. Covid inarrestabile negli Usa con 277mila contagi in un giorno. Situazione preoccupante anche in Gran Bretagna. Parigi e Be Leggi su tg24.sky (Di domenica 3 gennaio 2021) La campagna di vaccinazioni nel nostro Paese procede a rilento. Il commissario Arcuri rivendica: "Siamo secondi in Europa".zona rossa fino all'Epifania, solo domani arancione. Si attende il nuovo Dpcm in vigore dal 7. Dubbi sulle riaperture, a partire dalla scuola. Piste da sci, si riparte il 18 gennaio. Il numero delle vittime è di 364 in 24 ore. Tornano a salire le terapie intensive. Covid inarrestabile negli Usa con 277mila contagi in un giorno. Situazione preoccupante anche in Gran Bretagna. Parigi e Be

riotta : Scoop @Zeta_Luiss #Coronavirus, Arcuri: “In Italia ancora da decidere quanti e dove saranno i centri vaccinali”… - LaStampa : Coronavirus, Arcuri: “In Italia ancora da decidere quanti e dove saranno i centri vaccinali” - LegaSalvini : #STORACE: “CAPODANNO 2021, A WUHAN IN PIAZZA E GLI ITALIANI CHIUSI IN CASA. MA CE LA PRENDIAMO CON QUELLI DEL GARDA” - DossiCarla : RT @SkyTG24: Coronavirus, news: in Italia 72mila vaccinati, ma mancano medici e siringhe. DIRETTA - SkyTG24 : Coronavirus, news: in Italia 72mila vaccinati, ma mancano medici e siringhe. DIRETTA -