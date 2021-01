Coronavirus | news Il bollettino | 14 245 nuovi casi su 102 974 tamponi | 347 morti DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il rapporto positiviscende al 13,8%. Salgono i ricoveri ordinari (+127) e quelli in terapia intensiva (+14). In Italia 84.730 vaccinati, il commissario Arcuri rivendica: "Siamo secondi in Europa", ma è polemica per i ritardi. Scuola, Snals: "Stiamo prendendo atto dei problemi dell' aumento dei contagi di questi giorni. Il 18 gennaio potremmo già avere un'idea dell'andamento epidemiologico e decidere a ragion veduta"