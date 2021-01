Coronavirus Lombardia | il bollettino Covid di oggi 3 gennaio

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tampo… - RegLombardia : #LNews A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093 ->… - LMtredici : #coronavirusitalia #coronavirus Dati 3/1 #Lombardia Diagnosi 1709 (Ieri 1402) Decessi 36 Guariti 728 Ti -2 Ricover… - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #3gennaio Casi +1.709 (485.070 +0,35%) Deceduti +36 (25.317 +0,14%) Guariti +728 (402.798 +0,18%) T… - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #3gennaio Casi +1.709 (485.070 +0,35%) Deceduti +36 (25.317 +0,14%) Guariti +728 (402.798 +0,18%) T… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale ... 77.825 in Campania (98), 77.153 nel Lazio (309), 56.955 in Lombardia (489), 56.628 in ...? Oggi in Italia 22.211 contagi, 462 le vittime ? L’India approva il vaccino AstraZeneca ? Controlli anti-Covid, 1.347 sanzionati il 31 dicembre ? In Italia 32.969 vaccinati, Friuli Venezia-Giulia più ...