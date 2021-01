Coronavirus, le vittime sono ancora 347. I positivi sono 14.245 e risale il numero di tamponi (36 mila in più) (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bollettino del 3 gennaio Salgono i contagi da Coronavirus in Italia. Dopo il crollo di ieri in cui, con 67.174 tamponi fatti, sono stati individuati 11.831 contagi, oggi i nuovi positivi ammontano a 14.245. I dati odierni, pubblicati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, arrivano a fronte di 102.974 tamponi eseguiti. Il totale del test nel Paese raggiunge quota 26.926.279, mentre il computo totale delle infezioni segna la cifra di 2.155.446. sono morte, nelle ultime 24 ore, 347 persone. Il giorno precedente, i decessi sono stati 364. Il totale delle vittime supera soglia 75mila: sono esattamente 75.332 le persone ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bollettino del 3 gennaio Salgono i contagi dain Italia. Dopo il crollo di ieri in cui, con 67.174fatti,stati individuati 11.831 contagi, oggi i nuoviammontano a 14.245. I dati odierni, pubblicati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, arrivano a fronte di 102.974eseguiti. Il totale del test nel Paese raggiunge quota 26.926.279, mentre il computo totale delle infezioni segna la cifra di 2.155.446.morte, nelle ultime 24 ore, 347 persone. Il giorno precedente, i decessistati 364. Il totale dellesupera soglia 75esattamente 75.332 le persone ...

