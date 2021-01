Coronavirus, la siringa del vaccino si prepara in 4 minuti, ecco i passaggi che vengono eseguiti prima dell’iniezione (Di domenica 3 gennaio 2021) Pasqualina Sarli, coordinatrice infermieristica del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza, mostra in quattro minuti come si prepara il vaccino anticovid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Pasqualina Sarli, coordinatrice infermieristica del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza, mostra in quattrocome siilanticovid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Coronavirus, la siringa del vaccino si prepara in 4 minuti, ecco i passaggi che vengono eseguiti prima dell’iniezi… - ilfattovideo : Coronavirus, la siringa del vaccino si prepara in 4 minuti, ecco i passaggi che vengono eseguiti prima dell’iniezio… - AssoCare : Vaccino Coronavirus: il Comirnaty concentrato è arrivato nella siringa della vaccinazione in pochi mesi. Un tempo r… - domenicogifuni : RT @donatellaluisa: Il pilota tedesco Samy Kramer ha tracciato una gigantesca siringa nel cielo, volando per 200 chilometri per ricordare a… - donatellaluisa : Il pilota tedesco Samy Kramer ha tracciato una gigantesca siringa nel cielo, volando per 200 chilometri per ricorda… -