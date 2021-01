Coronavirus, la Campania supera i 190mila contagi e sfiora i 3000 morti: il bollettino di oggi (Di domenica 3 gennaio 2021) Campania. Sono 619 i nuovi positivi della giornata di oggi su oltre 6000 tamponi processati. Lo rende l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino del 3 gennaio. Purtroppo si registrano ancora 18 persone decedute. 791 sono invece le persone guarite. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 619 di cui: Asintomatici: 572 Sintomatici: 47 Tamponi del giorno: 6.411 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 3 gennaio 2021). Sono 619 i nuovi positivi della giornata disu oltre 6000 tamponi processati. Lo rende l’Unità di Crisi nell’ultimodel 3 gennaio. Purtroppo si registrano ancora 18 persone decedute. 791 sono invece le persone guarite. IldiPositivi del giorno: 619 di cui: Asintomatici: 572 Sintomatici: 47 Tamponi del giorno: 6.411 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – 619 nuovi casi e 791 guarigioni in Campania - MondoNapoli : Coronavirus, il bollettino della regione Campania: salgono i positivi! - - PasqualeMarro : Coronavirus Campania, 619 contagi e 18 morti: il bollettino - ErnestoRocco1 : Covid, 600 positivi in #Campania. 6400 i tamponi #Coronavirus - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania -