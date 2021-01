Coronavirus, Johnson: «Nel Regno Unito abbiamo già vaccinato oltre 1 milione di persone». Oltre 277.000 casi in un giorno negli Usa: mai così tanti (Di domenica 3 gennaio 2021) Regno Unito «Nel Regno Unito abbiamo vaccinato 1 milione di persone, più del resto d’Europa messo insieme: tutti stanno lavorando a pieno ritmo e posso assicurarvi che effettueremo decine di milioni di vaccinazioni nei prossimi tre mesi», ha dichiarato oggi il primo ministro britannico Boris Johnson, intervenendo ai microfoni dell’Andrew Marr Show sulla Bbc. Nel corso dell’intervista, il premier Johnson ha anticipato che «nelle prossime settimane potremmo essere costretti a prendere misure più severe», al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, e della variante isolata nel Regno Unito, dove da cinque giorni vengono registrati ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021)«Neldi, più del resto d’Europa messo insieme: tutti stanno lavorando a pieno ritmo e posso assicurarvi che effettueremo decine di milioni di vaccinazioni nei prossimi tre mesi», ha dichiarato oggi il primo ministro britannico Boris, intervenendo ai microfoni dell’Andrew Marr Show sulla Bbc. Nel corso dell’intervista, il premierha anticipato che «nelle prossime settimane potremmo essere costretti a prendere misure più severe», al fine di contenere la diffusione del, e della variante isolata nel, dove da cinque giorni vengono registrati ...

