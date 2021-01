Coronavirus | Johnson | “In Gran Bretagna la situazione è grave Ma abbiamo vaccinato già 1 milione di persone”

(Di domenica 3 gennaio 2021) “La”, ma laprocede spedita sul vaccino contro il. Il premier britannico, Boris, è tornato a parlare, ai microfoni del programma tv Andrew Marr Show, nel bel mezzo della nuova impennata di contagi nel Regno che ieri ha fatto registrare 57.725 casi, superando per il quinto giorno consecutivo la soglia dei 50mila. “undi, più del resto d’Europa messo insieme”, ha dichiarato il leader Tory. Ma il governo pensa a nuove restrizioni e deve ancora fare chiarezza su come avverrà la riapertura delle scuole. Il capo di Downing Street ha voluto rassicurare la popolazione sulla disponibilità del vaccino, spiegando che da domani circa 530mila ...

In Gran Bretagna, al contrario, la situazione appare sempre più drammatica, con quasi 58mila nuovi casi registrati in 24 ore. Ma la Gran Bretagna accelera. Pfizer e Astrazeneca. Johnson ha sottolineat ...Si tratta, sottolinea il Guardian, del quinto giorno consecutivo in cui i contagi giornalieri sono sopra la soglia dei 50mila. Intanto il governo britannico ha deciso che tutte le scuole elementari di ...