Coronavirus Italia, il bollettino del 3 gennaio 2021: 14.245 nuovi casi, 347 decessi (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 14.245 i nuovi casi di Coronavirus, e 347 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. 14.245 contagiati 347 morti 14746 guariti +14 terapie intensive +127 ricoveri 102.974 tamponi Tasso di positività: 13,8% (-3,8%) 84.730 vaccinati totali Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 14.245 idi, e 347 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. 14.245 contagiati 347 morti 14746 guariti +14 terapie intensive +127 ricoveri 102.974 tamponi Tasso di positività: 13,8% (-3,8%) 84.730 vaccinati totali

