Coronavirus in Toscana: 355 nuovi casi e 10 decessi (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bollettino regionale di domenica 3 gennaio. Le persone ricoverate sono complessivamente 981 (17 in più rispetto a ieri), di cui 147 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono oggi 9.948 Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bollettino regionale di domenica 3 gennaio. Le persone ricoverate sono complessivamente 981 (17 in più rispetto a ieri), di cui 147 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono oggi 9.948

AGR_web : Coronavirus: 355 nuovi casi, 10 decessi In Toscana sono 121.770 i casi di positività al Coronavirus, 355 in più ris… - cascinanotizie : ?? Coronavirus, netto calo di nuovi positivi a Pisa e provincia ?? Oggi si registrano 28 casi in più, 2 i deceduti. I… - infoitinterno : Coronavirus Toscana 3 gennaio. Bollettino, risalgono i ricoveri: 355 nuovi casi - infoitinterno : Coronavirus, rallentano i contagi: 41 positivi tra Livorno e provincia, 355 in Toscana - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 355 nuovi casi: aumentano i ricoveri -