Coronavirus, in Puglia 950 nuovi casi e 25 decessi (Di domenica 3 gennaio 2021) BARI (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi in Puglia,... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 3 gennaio 2021) BARI (ITALPRESS) - Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi in,...

CassanoLiveIt : #Cassano Coronavirus: oggi in Puglia 950 nuovi positivi con 7.500 tamponi. 25 i decessi - rep_bari : Coronavirus, in Puglia 950 contagi e 25 vittime. Verso quota 100mila casi 'attualmente positivi' [aggiornamento del… - OstuniNews : Coronavirus: 950 nuovi contagi oggi in Puglia su oltre 7mila test, 39 i positivi in provincia di Brindisi - - Notiziedi_it : Coronavirus, in Puglia 950 nuovi casi e 25 decessi - Notiziedi_it : Coronavirus, in Puglia 950 nuovi casi e 25 decessi -