**Coronavirus: in Lombardia 36 morti e 1.709 nuovi casi, il 12,9% dei tamponi** (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sale di un punto percentuale rispetto a ieri il rapporto tra nuovi positivi e tamponi, portandosi dall'11,9% al 12,9%. I nuovi casi di Covid-19 sono 1.709, di cui 66 'debolmente positivi', con oltre 13mila tamponi processati. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state 36, per un totale di 25.317 da inizio pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Insale di un punto percentuale rispetto a ieri il rapporto trapositivi e tamponi, portandosi dall'11,9% al 12,9%. Idi Covid-19 sono 1.709, di cui 66 'debolmente positivi', con oltre 13mila tamponi processati. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state 36, per un totale di 25.317 da inizio pandemia.

