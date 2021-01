**Coronavirus: in Italia vaccinati oltre 79 mila persone** (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Sono 79.146 le persone vaccinate in Italia contro il coronavirus secondo gli ultimi dati aggiornati alle 9.14 pubblicati oggi sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Fra questi, 46.709 sono donne mentre gli uomini vaccinati sono 32.437. Al primo posto fra le regioni per numero di somministrazioni c'è il Lazio (16.752). Seguono il Veneto (11.119), il Piemonte (9.719), la Toscana (6.824) e la Campania (6.671). In Lombardia, finora, sono state vaccinate 2.416 persone. Le vaccinazioni hanno riguardato finora la categoria degli operatori sanitari e sociosanitari (67.781), il personale non sanitario (6.523) e gli ospiti di strutture residenziali (4.842). Per quanto riguarda le fasce di età infine, al primo posto le persone fra i 50-59 anni, con 22.536 somministrazioni di vaccino, segue la fascia 40-49 anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Sono 79.146 le persone vaccinate incontro il coronavirus secondo gli ultimi dati aggiornati alle 9.14 pubblicati oggi sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Fra questi, 46.709 sono donne mentre gli uominisono 32.437. Al primo posto fra le regioni per numero di somministrazioni c'è il Lazio (16.752). Seguono il Veneto (11.119), il Piemonte (9.719), la Toscana (6.824) e la Campania (6.671). In Lombardia, finora, sono state vaccinate 2.416 persone. Le vaccinazioni hanno riguardato finora la categoria degli operatori sanitari e sociosanitari (67.781), il personale non sanitario (6.523) e gli ospiti di strutture residenziali (4.842). Per quanto riguarda le fasce di età infine, al primo posto le persone fra i 50-59 anni, con 22.536 somministrazioni di vaccino, segue la fascia 40-49 anni ...

riotta : Scoop @Zeta_Luiss #Coronavirus, Arcuri: “In Italia ancora da decidere quanti e dove saranno i centri vaccinali”… - LaStampa : Coronavirus, Arcuri: “In Italia ancora da decidere quanti e dove saranno i centri vaccinali” - giuliainnocenzi : Delle 470.000 dosi di vaccino arrivate in Italia ne sono state utilizzate solo 35.000.Dopo il record del nostro pae… - ALBERTINIGabry : RT @scribbi: 'Dipenderà da più variabili' . Aspetta un secondo: e quindi come li hai fatti i conti? Coronavirus, Arcuri: “In Italia ancora… - Andreacritico : RT @scribbi: 'Dipenderà da più variabili' . Aspetta un secondo: e quindi come li hai fatti i conti? Coronavirus, Arcuri: “In Italia ancora… -