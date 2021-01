Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 gennaio: cala il tasso di positività (Di domenica 3 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus Aumentano i contagi da Coronavirus di pari passo con i tamponi. Però, il tasso di positività scende al 13,8% (-3,8% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 14.245 positivi su 102.974 test effettuati. Rispettivamente, +2.414 infetti e +35.800 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 2 gennaio. Inoltre aumentano le terapie intensive, +14. Salgono anche i ricoveri, +127 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 14.746 (+5.580 rispetto ai dati del 2 gennaio). In 24h sono morte 347 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 gennaio Nel complesso i casi di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 gennaio 2021) I dati di oggi delAumentano i contagi dadi pari passo con i tamponi. Però, ildiscende al 13,8% (-3,8% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 14.245 positivi su 102.974 test effettuati. Rispettivamente, +2.414 infetti e +35.800 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 2. Inoltre aumentano le terapie intensive, +14. Salgono anche i ricoveri, +127 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 14.746 (+5.580 rispetto ai dati del 2). In 24h sono morte 347 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, ildel 2Nel complesso i casi di ...

