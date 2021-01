Coronavirus | in Italia focolai da Ravenna a Messina | il bollettino di oggi

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’continua a combattere la pandemia di, mentre procedono, seppur a rilento, le vaccinazioni anti-Covid. Un problema comune anche agli altri Stati europei, se si pensa che il nostro Paese è il secondo per vaccini somministrati, dopo la Germania. Il premier Giuseppe Conte ha convocato un vertice straordinario per studiare eventuali altre misure restrittive dal 7 al 15 gennaio, come chiedono gli scienziati, preoccupati per una terza ondata. In discussione varie ipotesi, come possibili divieti di spostamenti tra Regioni e Comuni, e zona rossa durante il week end., ildel 3 gennaio I dati diriportano un aumento dei tamponi effettuati, 102.974 rispetto ai 67.174 di ieri. Il rapporto tra i tamponi fatti e i positivi trovati scende a 13.8%, in ...