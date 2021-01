Coronavirus, il bollettino di oggi: 14.245 nuovi casi e 347 morti. In aumento i ricoveri. Il tasso di positività scende al 13,8% (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 14.245 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 11.831) a fronte di 102.974 tamponi effettuati (ieri 67.174) . Il tasso di positività il tasso scende al 13,8% dal 17,6% di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 347 i decessi (ieri erano stati 364) per un totale di 75.332 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 576.214 (-848 rispetto a ieri), 550.556 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.075 (+127) di cui 2.583 in terapia Intensiva (+14). I dimessi/guariti sono 14.746 in più nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 14.245 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 11.831) a fronte di 102.974 tamponi effettuati (ieri 67.174) . Ildiilal 13,8% dal 17,6% di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 347 i decessi (ieri erano stati 364) per un totale di 75.332 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 576.214 (-848 rispetto a ieri), 550.556 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.075 (+127) di cui 2.583 in terapia Intensiva (+14). I dimessi/guariti sono 14.746 in più nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di...

