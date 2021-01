Coronavirus: il bollettino di domenica 3 gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella giornata di domenica 3 gennaio in Lombardia sono stati accertati 1.709 nuovi casi di Covid (ieri erano 1.402), a fronte di 13.209 tamponi (ieri erano 11.758, il giorno prima 25.467). Il rapporto ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella giornata diin Lombardia sono stati accertati 1.709 nuovi casi di Covid (ieri erano 1.402), a fronte di 13.209 tamponi (ieri erano 11.758, il giorno prima 25.467). Il rapporto ...

Corriere : Il bollettino di oggi 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti. Il tasso di positività è al 13,8% - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti - LaStampa : Tornano a salire i ricoveri per Covid in questo inizio 2021. - occhio_notizie : Nella giornata di oggi si sono registrati 48 nuovi casi positivi al #Coronavirus su 93 tamponi analizzati dall'Asl… - lelegno : RT @LaStampa: Tornano a salire i ricoveri per Covid in questo inizio 2021. -