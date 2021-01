Coronavirus, gli Stati Uniti superano le 350mila vittime (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bilancio delle vittime per il Covid-19 negli Stati Uniti ha superato quota 350mila, con gli esperti che hanno previsto un altro aumento dei casi e dei decessi a causa dei ritrovi per le vacanze di Natale e del nuovo anno. I dati della Johns Hopkins University hanno evidenziato che gli Stati Uniti hanno superato la soglia questa mattina presto. Più di 20 milioni di persone sono state contagiate. Secondo il Covid Tracking Project, 123.614 persone sono state invece ricoverate. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di morti per Covid-19 nel mondo, seguiti dal Brasile, che ha ufficializzato oltre 195mila vittime. Il governo federale ha iniziato a distribuire e utilizzare due vaccini contro il Coronavirus per proteggere ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 3 gennaio 2021) Il bilancio delleper il Covid-19 negliha superato quota, con gli esperti che hanno previsto un altro aumento dei casi e dei decessi a causa dei ritrovi per le vacanze di Natale e del nuovo anno. I dati della Johns Hopkins University hanno evidenziato che glihanno superato la soglia questa mattina presto. Più di 20 milioni di persone sono state contagiate. Secondo il Covid Tracking Project, 123.614 persone sono state invece ricoverate. Glihanno il maggior numero di morti per Covid-19 nel mondo, seguiti dal Brasile, che ha ufficializzato oltre 195mila. Il governo federale ha iniziato a distribuire e utilizzare due vaccini contro ilper proteggere ...

AMorelliMilano : - LegaSalvini : #STORACE: “CAPODANNO 2021, A WUHAN IN PIAZZA E GLI ITALIANI CHIUSI IN CASA. MA CE LA PRENDIAMO CON QUELLI DEL GARDA” - RaiNews : L'India, con quasi 1,4 miliardi di abitanti, è il secondo Paese più colpito dal coronavirus dopo gli Stati Uniti - mrcrto : RT @BarbaraRaval: #vaccinocovid, non viene applicato il principio di precauzione. Tutti i vaccini contro la SARS sono stati bloccati, gli a… - MauroBeltramo : RT @Grunf1966: Il #coronavirus (Il governo semmai) ha azzerato gli eventi: così una storica azienda familiare di #Seregno ha deciso di dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli impianti sciistici riaprono il 18 gennaio. L'ordinanza del ministro della Salute la Repubblica Bonus smartphone 2021 | cos'è | come funziona ea chi spetta

Questa volta la lente di ingrandimento dei finanzieri è stata puntata sul “bonus cultura 18 app” ... Il Bonus smartphone consiste nel comodato gratuito di un dispositivo elettronico (quindi anche un t ...

Genoa-Lazio, sfida al Ferraris

Genova – La prima di Balla IV al Ferraris. E la prima del Genoa nel 2021. Ma anche anno nuovo e vita vecchia perché oggi gli spalti del Ferraris e di tutti gli stadi italiani saranno ancora vuoti, com ...

Questa volta la lente di ingrandimento dei finanzieri è stata puntata sul “bonus cultura 18 app” ... Il Bonus smartphone consiste nel comodato gratuito di un dispositivo elettronico (quindi anche un t ...Genova – La prima di Balla IV al Ferraris. E la prima del Genoa nel 2021. Ma anche anno nuovo e vita vecchia perché oggi gli spalti del Ferraris e di tutti gli stadi italiani saranno ancora vuoti, com ...