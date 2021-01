Coronavirus | Gelmini | ' prioritario vaccinare personale scolastico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Oggi lo dice anche il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia: in vista della riapertura delle scuoleil-sia docente che non docente- contribuirebbe a creare un ambiente il più possibile immune. Oltretutto, secondo vari sondaggi, ilè largamente disponibile a sottoporsi volontariamente al vaccino. Gli insegnanti e i lavoratori della scuola devono essere fra i primi a ricevere il farmaco, è una priorità nazionale: vanno messe in campo tutte le misure possibili per scongiurare il pericolo di un altro annobuttato”. Lo chiede Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera.