Coronavirus: 'Fare il vaccino è fondamentale per sé e per gli altri, è un dovere di solidarietà' (Di domenica 3 gennaio 2021) Coronavirus, l'appello dei farmacisti alla Regione Umbria: 'Vaccinate anche noi' 3 gennaio 2021 Coronavirus, Squarta e Pace chiedono il vaccino farmacisti, dentisti e medici a partita Iva 2 gennaio ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 3 gennaio 2021), l'appello dei farmacisti alla Regione Umbria: 'Vaccinate anche noi' 3 gennaio 2021, Squarta e Pace chiedono ilfarmacisti, dentisti e medici a partita Iva 2 gennaio ...

LucillaMasini : RT @ilvocio: #Barillari, consigliere Lazio: 'Sei preoccupato per la tua salute ? Non esiste solo il Coronavirus: anche un'antenna 5G può fa… - Labellapassante : RT @signoradellegif: Osservando la distribuzione del vaccino ho concluso che io, relativamente ciovine e siciliana, potrei far prima a pren… - Max_Stirling : RT @AnnalisaLagalla: Sono contenta di fare la mia piccolissima parte per aiutare a combattere la pandemia. Ricordatevi che la propria liber… - sophie_corona : RT @signoradellegif: Osservando la distribuzione del vaccino ho concluso che io, relativamente ciovine e siciliana, potrei far prima a pren… - villani_e : RT @Lanf040264: #Gallera: 'Non richiamo i medici dalle ferie per fare le #vaccinazioni'. E allucinante, ma l'ha detto davvero! #3gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fare Chi ha avuto il Covid deve fare il vaccino? QuiFinanza Coronavirus, bilancio del 3 gennaio: 14.245 nuovi casi e 347 morti in più

Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre effettuati 102.974 tamponi, in aumento rispetto agli 67.174 della giornata del 2 gennaio. Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto ...

Coronavirus, Paolo Crepet: “Sara’ una catastrofe umanitaria e generazionale”

ROMA – “Sara’ una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di piu’ il lockdown saranno le nuove generazioni, anche per la disillusione che ormai si sta diffondendo relativa ai ritardi con cui ...

Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre effettuati 102.974 tamponi, in aumento rispetto agli 67.174 della giornata del 2 gennaio. Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto ...ROMA – “Sara’ una catastrofe. Umanitaria e generazionale. A pagare di piu’ il lockdown saranno le nuove generazioni, anche per la disillusione che ormai si sta diffondendo relativa ai ritardi con cui ...