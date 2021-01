Coronavirus, domenica 3 gennaio in zona rossa: cosa si può fare e cosa no (Di domenica 3 gennaio 2021) Coronavirus, ordinanza del ministro della Salute: rinviata l'apertura degli impianti sciistici 3 gennaio 2021 Coronavirus, mascherine chirurgiche a prezzi ribassati alla Coop e da Superconti 2 gennaio ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 3 gennaio 2021), ordinanza del ministro della Salute: rinviata l'apertura degli impianti sciistici 32021, mascherine chirurgiche a prezzi ribassati alla Coop e da Superconti 2...

Maryeterngif1 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, domenica 3 gennaio 2021 - CORONAVIRUS BOLLETTINO DI GUERRA… - isNews_it : Coronavirus, in Molise un’altra domenica drammatica: 2 morti e 82 nuovi positivi - - ekuonews : Coronavirus, di domenica vaccinate in Abruzzo 471 persone: 300 dalla Asl di Teramo - manutoma1 : RT @ProvinciaTrento: ??#Coronavirus: oggi su circa 3000 tamponi vi sono 93 positivi al molecolare, 183 all’antigenico. 3 sono i decessi, 44… - Centotorri : #100torri CORONAVIRUS PIEMONTE, IL BOLLETTINO DI DOMENICA 3 GENNAIO: 776 NUOVI CASI E 8 DECESSI. MA PIU' RICOVERI I… -