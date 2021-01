Coronavirus: con 408 nuovi casi provincia Varese supera Milano (361) (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sono 56.955 gli "attualmente positivi". I nuovi casi per provincia vedono il primato di Varese, con 408 positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. Seguono la provincia di Milano, con 361 casi, di cui 140 a Milano città, e la provincia di Como, con 330 positivi. Tra le altre province, spicca Brescia, con 206 contagiati. Sotto i cento nuovi casi Bergamo (34), Cremona (60), Lecco (21), Lodi (7), Mantova (87), Monza (55), Pavia (64), Sondrio (47). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021), 3 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sono 56.955 gli "attualmente positivi". Ipervedono il primato di, con 408 positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. Seguono ladi, con 361, di cui 140 acittà, e ladi Como, con 330 positivi. Tra le altre province, spicca Brescia, con 206 contagiati. Sotto i centoBergamo (34), Cremona (60), Lecco (21), Lodi (7), Mantova (87), Monza (55), Pavia (64), Sondrio (47).

