(Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “È proprio il caso di dirlo: ''. Con la Lombardia in fondo alla classifica per la somministrazione del vaccino, perfino la Lega scarica l'assessore del suo presidente Fontana. Ci aspettano mesi difficili: se anche la Lega si è finalmente resa conto dell'inadeguatezza di, lo dica chiaramente. La sua pessima gestione sta portando la Lombardia all'inefficienza più totale”. Lo scrive sui social il senatore milanese di Italia viva Eugenio

TV7Benevento : Coronavirus: Comincini (Iv), 'anno nuovo Gallera vecchio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Comincini

SardiniaPost

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “È proprio il caso di dirlo: 'anno nuovo, Gallera vecchio'. Con la Lombardia in fondo alla classifica per la somministrazione del vaccino, perfino la Lega scarica l’assessor ...“La luce in fondo al tunnel”. Così è stata definita da molti l’inizio della compagna vaccinale contro il Coronavirus che in Italia, e in tutta Europa, ha preso il via ieri, domenica 27 dicembre. Nel n ...