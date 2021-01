Coronavirus Campania, 619 contagi e 18 morti: il bollettino (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 619 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 18 morti. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 619 i nuovidainsecondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 18. Powered by WPeMatico

Advertising

GiusPecoraro : RT @MariaRo99325323: Covid Campania, a Napoli da oggi vaccini al Fatebenefratelli e Betania. DIRETTA | Sky TG24 - MariaRo99325323 : Covid Campania, a Napoli da oggi vaccini al Fatebenefratelli e Betania. DIRETTA | Sky TG24 - FrancescaTGI : RT @DanieleDann1: ?? #Campania: Veglia funebre per anziana nel Casertano, scoppia focolaio #COVID19. A Rocca d'Evandro nuovo cluster dopo #R… - DanieleDann1 : ?? #Campania: Veglia funebre per anziana nel Casertano, scoppia focolaio #COVID19. A Rocca d'Evandro nuovo cluster d… - Notiziedi_it : Coronavirus, in Campania forte crescita della curva dei contagi: l’indice sale al 12,21 per cento -