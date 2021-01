Coronavirus: Brusaferro, 'ospedali sotto stress, ogni violazione si paga a caro prezzo' (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l'epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il presidente dell'Istituto superiore di sanità, componente del Comitato tecnico-scientifico, Silvio Brusaferro sottolineando che è ancora presto per parlare di un ritorno alla normalità: "andiamoci piano. Come si può parlare di ritorno alla vita normale! Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress". "L'andamento dell'Rt, che indica la velocità di riproduzione del virus - sottolinea-, sta di nuovo risalendo e il numero dei nuovi positivi rimane elevato. Vediamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Non è il momento di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l'epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il presidente dell'Istituto superiore di sanità, componente del Comitato tecnico-scientifico, Silviolineando che è ancora presto per parlare di un ritorno alla normalità: "andiamoci piano. Come si può parlare di ritorno alla vita normale! Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono". "L'andamento dell'Rt, che indica la velocità di riproduzione del virus -linea-, sta di nuovo risalendo e il numero dei nuovi positivi rimane elevato. Vediamo ...

