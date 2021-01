Coronavirus | Brusaferro “Non è il momento di rilassarsi”

(Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è ildi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita, è ancora in una fase molto pericolosa. Abbiamo però imboccato la strada per controllarla grazie ai vaccini”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio. Poi, aggiunge: “L’andamento dell’Rt, che indica la velocità di riproduzione del virus, sta di nuovo risalendo e il numero dei nuovi positivi rimane elevato. Vediamo inoltre che lo stesso avviene negli altri Paesi europei dove le curve sono in crescita e questo mal comune deve metterci in guardia. Non possiamo illuderci di starne fuori. Dunque la situazione generale richiede grande attenzione”. Con l’arrivo del vaccino, comunque,richiama ancora alla prudenza: “Il vaccino è un segnale ...

