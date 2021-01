Coronavirus | Brusaferro Iss alza la voce | «L’epidemia è in una fase pericolosa Come si fa a parlare di ritorno alla normalità?»

(Di domenica 3 gennaio 2021) La data in cui l’Italia avrebbe dovuto “riaprire”, il 7 gennaio, si avvicina, ma con la curva del contagio daancora a livelli preoccupanti – ieri sono stati registrati 11.831 casi ma con un brusco calo dei tamponi – il governo si prepara a una nuova stretta. La linea sposata da una parte della comunità scientifica – con in cima l’Istituto superiore di sanità (Iss)- è quella della massima cautela. «Non è il momento di rilassarsi – dichiara al Corriere della Sera Silvio, presidente dell’Iss e componente del Comitato tecnico-scientifico -. Tutti i dati mostrano chenon è finita, è ancora in unamolto». In vista del 7 gennaio,è netto: «Un? Andiamoci ...

Covid Sicilia, Capizzi diventa zona rossa. Non è il momento di rilassarsi. E' ancora una fase molto pericolosa ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...