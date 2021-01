Coronavirus, 55mila contagi in Gran Bretagna. Johnson: “La situazione è grave. Ma abbiamo già vaccinato 1 milione di persone” (Di domenica 3 gennaio 2021) “La situazione è grave”, ma la Gran Bretagna procede spedita sul vaccino contro il Coronavirus. Il premier britannico, Boris Johnson, è tornato a parlare, ai microfoni del programma tv Andrew Marr Show, nel bel mezzo della nuova impennata di contagi nel Regno che anche oggi ha fatto registrare 54.990 casi (con 454 decessi), superando per il sesto giorno consecutivo la soglia dei 50mila. “abbiamo vaccinato un milione di persone, più del resto d’Europa messo insieme”, ha dichiarato il leader Tory. Ma il governo pensa a nuove restrizioni e deve ancora fare chiarezza su come avverrà la riapertura delle scuole. Il capo di Downing Street ha voluto rassicurare la popolazione sulla disponibilità del vaccino, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) “La”, ma laprocede spedita sul vaccino contro il. Il premier britannico, Boris, è tornato a parlare, ai microfoni del programma tv Andrew Marr Show, nel bel mezzo della nuova impennata dinel Regno che anche oggi ha fatto registrare 54.990 casi (con 454 decessi), superando per il sesto giorno consecutivo la soglia dei 50mila. “undi, più del resto d’Europa messo insieme”, ha dichiarato il leader Tory. Ma il governo pensa a nuove restrizioni e deve ancora fare chiarezza su come avverrà la riapertura delle scuole. Il capo di Downing Street ha voluto rassicurare la popolazione sulla disponibilità del vaccino, ...

