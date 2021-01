Conte: “Vidal? Deve migliorare, non ha il posto fisso. Deve tornare ad allenarsi bene” (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno dei temi principali dell’intervista rilasciata a Sky da Antonio Conte, dopo la gara con il Crotone, è stato il momento non felicissimo di Vidal, anche oggi il peggiore dell’Inter e in campo con un pò di superficialità. Conte non le ha mandate a dire al cileno: “Ha margini i miglioramento importanti, Deve lavorare a testa bassa e pedalare. Qua nessun ha il posto fisso, lui Deve dimostrare di meritare di giocare. Deve fare molto meglio di quello che sta facendo, mi riferisco a quello che abbiamo visto fino ad ora. Troppi alti e bassi, come Inter non possiamo permettercelo. Sa che Deve tornare ad allenarsi, quando giochi in grandi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Uno dei temi principali dell’intervista rilasciata a Sky da Antonio, dopo la gara con il Crotone, è stato il momento non felicissimo di, anche oggi il peggiore dell’Inter e in campo con un pò di superficialità.non le ha mandate a dire al cileno: “Ha margini i miglioramento importanti,lavorare a testa bassa e pedalare. Qua nessun ha il, luidimostrare di meritare di giocare.fare molto meglio di quello che sta facendo, mi riferisco a quello che abbiamo visto fino ad ora. Troppi alti e bassi, come Inter non possiamo permettercelo. Sa chead, quando giochi in grandi ...

