carlovisetfides : RT @ItalicaTestudo: Travaglio Prima tanto critico verso Berlusconi e Scilipoti per le 'campagne acquisti dei politici' Ora costretto a gius… - Nonnadinano : @PivaEdoardo Quindi con Conte verso lo strapiombo senza tentare di cambiare rotta? Interessante - sardanews : Conte verso la decisione: zona arancione nazionale nel prossimo weekend, bar e ristoranti chiusi - nickros63 : @andros3000 Aggiungerei una profonda gelosia verso Conte, il cui consenso, la cui centralità lo fanno impazzire. Lu… - Monica24675734 : RT @ItalicaTestudo: Travaglio Prima tanto critico verso Berlusconi e Scilipoti per le 'campagne acquisti dei politici' Ora costretto a gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte verso

Casteddu Online

Inter, Perisic verso l’addio: su di lui un club tedesco L‘Inter starebbe ... Per tale motivo il principale partente potrebbe essere Eriksen, il cui rapporto con il tecnico Conte non sarebbe mai ...ROMA - Nel weekend del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 gennaio e fino al 15, data di scadenza dell'ultimo Dpcm, viene ...