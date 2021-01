Consiglio regionale, i rimborsi dati anche per i tablet: peccato che quelli li ha già comprati l’ente (Di domenica 3 gennaio 2021) Il caso dei gettoni erogati anche durante il lockdown. I politici: «I bonus trasferta coprono anche spese per la tecnologia». Ma per 44 dispositivi sono stati messi a bilancio 8.000 euro. E anche dalla riduzione alle indennità i risparmi sono solo di 467 euro mensili Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 3 gennaio 2021) Il caso dei gettoni erogatidurante il lockdown. I politici: «I bonus trasferta copronospese per la tecnologia». Ma per 44 dispositivi sono stati messi a bilancio 8.000 euro. Edalla riduzione alle indennità i risparmi sono solo di 467 euro mensili

