Coldiretti Puglia, “guerra alla bilancia post feste natalizie”. Fino a tre chili da smaltire “Per le festività di Natale e Capodanno i pugliesi hanno speso 120mln di euro per i cibi e le bevande, con un calo del 32% rispetto allo scorso anno" (Di domenica 3 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con la Puglia in zona rossa e i limiti imposti alle passeggiate e all’attività sportiva in compagnia, è salato il conto del tour de force alimentare delle feste che ha portato aumenti di peso ai tempi del Covid Fino a 3 chili per effetto del consumo di circa 25mila chilocalorie. E’ quanto stima la Coldiretti Puglia, in attesa della festa dell’Epifania, con l’ultima tentazione della calza di dolciumi, che “tutte le feste si porta via” lasciando a molti uno sgradito ricordo. “Per le festività di Natale e Capodanno i pugliesi hanno ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Con lain zona rossa e i limiti imi alle passeggiate e all’attività sportiva in compagnia, è salato il conto del tour de force alimentare delleche ha portato aumenti di peso ai tempi del Covida 3per effetto del consumo di circa 25mila chilorie. E’ quanto stima la, in attesa della festa dell’Epifania, con l’ultima tentazione della calza di dolciumi, che “tutte lesi porta via” lasciando a molti uno sgradito ricordo. “Per ledi...

NoiNotizie : @coldiretti #Puglia, 'guerra alla bilancia post feste natalizie'. Fino a tre chili da smaltire - SanSeveroNews : Deliberata la proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria per la… - CandelliAngelo : Maltempo, Coldiretti Puglia: bene 12mln euro per gelate 2017 e 2018 e trombe d’aria - Canale189 : Maltempo, Coldiretti Puglia: bene 12mln euro per gelate 2017 e 2018 e trombe d’aria - BortoneMauro : #LecceSette Anno internazionale della frutta e della verdura, Coldiretti: Recuperare 21mila ettari persi in Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Puglia Saldi, Coldiretti Puglia: al via per cesti, panettoni, cotechini e torroni Corriere Salentino Sott'acqua carciofi e produttori: un disastro la raccolta 2020

Sono ancora quantificabili in milioni di euro le perdite dei carciofai per l’emergenza Covid, che rischiano di marcire sul campo, affogate nell’acqua che in questi giorni sta allagando i campi.

2021: in 'anno internazionale frutta e verdura' da recuperare 21mila ettari frutteto persi in Puglia

Il comparto ortofrutticolo in Puglia è pari al 16% circa della superficie ortofrutticola nazionale – aggiunge Coldiretti Puglia - con l’orticoltura ampiamente diffusa in tutte le provincie nelle aree ...

Sono ancora quantificabili in milioni di euro le perdite dei carciofai per l’emergenza Covid, che rischiano di marcire sul campo, affogate nell’acqua che in questi giorni sta allagando i campi.Il comparto ortofrutticolo in Puglia è pari al 16% circa della superficie ortofrutticola nazionale – aggiunge Coldiretti Puglia - con l’orticoltura ampiamente diffusa in tutte le provincie nelle aree ...