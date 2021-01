Classifica Tour de Ski 2021 | Bolshunov domina | Federico Pellegrino scende in ottava posizione

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha aperto ilcon ilde Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo: in Svizzera, a Val Müstair, si è tenuta la 15km tl pursuit vinta dal russo Alexander, il quale ora continua a comandare in solitaria lagenerale della manifestazione.ha concluso la sua prova con un vantaggio di 53?7 sul primo degli inseguitori, vale a dire il connazionale Artem Maltsev. Terza piazza per il transalpino Maurice Manificat, staccato di 1’07?0. In casa Italiaha terminato ottavo a 2’08?3, mentre Francesco De Fabiani è 16° a 2’54?2. Fuori dai 30 gli altri azzurri: 33° Giandomenico Salvadori a 4’06?1, 35° Paolo Ventura a 4’09?5, 42° Mirco Bertolina a 4’49?2, 50° Davide Graz a 5’52?4. Con questi risultati, detto del ...