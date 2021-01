Classifica marcatori Serie A/ Cristiano Ronaldo capocannoniere (15^ giornata) (Di domenica 3 gennaio 2021) Classifica marcatori Serie A: Cristiano Ronaldo è il capocannoniere in vista della odierna 15^ giornata, inseguito da Lukaku e Ibrahimovic che completano il podio. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021)A:è ilin vista della odierna 15^, inseguito da Lukaku e Ibrahimovic che completano il podio.

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori Calcio, Serie B: le squalifiche e la classifica marcatori Genova24.it DIRETTA/ Genoa Lazio streaming video tv: pochi successi liguri nello storico recente

Diretta Genoa Lazio. Streaming video e tv del match valevole per la quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie A ...

Classifica marcatori Serie A: Cristiano Ronaldo è il capocannoniere in vista della 15^ giornata, inseguito da Lukaku e Ibrahimovic.

