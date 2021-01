Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Petra Vlhova allunga in testa, +128 su Gisin. Brignone e Bassino quinte (Di domenica 3 gennaio 2021) Petra Vlhova ha allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La slovacca ha vinto lo slalom di Zagabria e ora si è issata a quota 615 punti. La grande favorita della vigilia può ora vantare su ben 128 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Michelle Gisin (oggi terza), mentre la statunitense Mikaela Shiffin si trova già a -230. Federica Brignone e Marta Bassino si trovano in quinta piazza a 293 punti di ritardo dalla leader. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile e la graduatoria di slalom ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)hato inallagenerale delladel2020-di sci. La slovacca ha vinto lo slalom di Zagabria e ora si è issata a quota 615 punti. La grande favorita della vigilia può ora vantare su ben 128 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Michelle(oggi terza), mentre la statunitense Mikaela Shiffin si trova già a -230. Federicae Martasi trovano in quinta piazza a 293 punti di ritardo dalla leader. Di seguito lagenerale delladel2020-di scie la graduatoria di slalom ...

In testa già a metà gara, Petra regola Liensberger e Gisin, che toglie il podio numero 100 a Shiffrin. Curtoni 16esima, pochi punti per Rossetti e Peterlini.

