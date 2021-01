“Cittadinanza italiana per meriti speciali a Patrick Zacky”, parte la petizione online (Di domenica 3 gennaio 2021) Una petizione lanciata online chiede che sia riconosciuta la Cittadinanza italiana “per meriti speciali” a Patrick Zacky, lo studente egiziano che frequentava l’università di Bologna e che è arrestato al Cairo a febbraio 2020 e detenuto nel carcere di Tora. “Fate sapere che sono qui perché sono un difensore dei diritti umani”, sono le parole che Zaky ha scritto su un foglio consegnato alla sua famiglia durante la visita di pochi giorni fa. La petizione, che ha raccolto oltre 300 firme, è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al ministro per gli Affari Esteri Luigi Di Maio. A promuovere l’iniziativa è Station to station, associazione che si batte in favore dei ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021) Unalanciatachiede che sia riconosciuta la“per” a, lo studente egiziano che frequentava l’università di Bologna e che è arrestato al Cairo a febbraio 2020 e detenuto nel carcere di Tora. “Fate sapere che sono qui perché sono un difensore dei diritti umani”, sono le parole che Zaky ha scritto su un foglio consegnato alla sua famiglia durante la visita di pochi giorni fa. La, che ha raccolto oltre 300 firme, è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al ministro per gli Affari Esteri Luigi Di Maio. A promuovere l’iniziativa è Station to station, associazione che si batte in favore dei ...

Quint_91 : Se di questi nessuno ha la cittadinanza italiana tu di che cazzo stai parlando? Tassare chi ha una casa e due macch… - Ikaro_san : Ma quand'è che toglieranno la cittadinanza italiana a chi scrive 'cacare', 'fica', etc. etc. ?? - theamazer : Che persona straordinaria e che grave perdita. Non so se fosse cittadina italiana, ma avrebbe meritato la concessio… - cisivede3 : RT @MassimoUngaro: Cittadinanza italiana a chi studia e si laurea in Italia, la proposta anti-Brexit di @ItaliaViva del piano #Ciao2030. UK… - modi1968 : @GCamberi Dal Brasile ma anche in Italia se sei brasiliano con cittadinanza italiana o italiano con cittadinanza br… -

"Con il Covid la realizzazione di una rete unica è diventata, come ha detto qualcuno, un diritto di cittadinanza, che va reso disponibile a tutti gli italiani, a tutte le imprese e alle pubbliche ammi ...

