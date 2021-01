Cina | sviluppo energetico | Eni firma l’intesa di cooperazione a Pechino

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il Direttore Generale dell’International Cooperation Center della National Development and Reform Commission, Dr Huang Yong, e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, hannoto lo scorso 29 dicembre un Memorandum of Understanding (MoU) sullaenergetica alla presenza dell’Ambasciatore italiano in, Luca Ferrari, in occasione del Comitato Governativo Italia-. Il MoU,to da Huanh Yong presso l’Ambasciata d’Italia a, stabilisce un quadro divolto a favorire iniziative congiunte tra Eni e controparti cinesi lungo tutta la catena di valore dell’energia ine a livello internazionale. Questa partnership permette a Eni e ICC-NDRC di condividere conoscenze e best practices, valutare l’impatto di ...