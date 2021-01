Cimitile | violenze domestiche | colpisce la compagna con una bottiglia di vetro

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I Carabinieri della stazione di Nola hanno arrestato un 45enne polacco, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in stato di ebbrezza, aveva colpito al volto la convivente con unadi. I carabinieri, allertati dal 112, hanno raggiunto l'abitazione ae bloccato l'uomo, che ora è ai domiciliari in attesa di giudizio presso l'abitazione dei genitori. La convivente, soccorsa dagli operatori del 118, ha riportato lesioni allo zigomo sinistro.