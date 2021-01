Ciclismo | la stagione 2021 di Mathieu van der Poel inizierà dall’UAE Tour

(Di domenica 3 gennaio 2021)van derè senza ombra di dubbio uno dei ciclisti più talentuosi del panorama mondiale e quindi uno dei più attesi per lache verrà. Il primo appuntamento al quale prenderà parte il 25enne neerlandese sarà l’UAEche si disputerà dal 21 al 27 febbraio. Secondo quanto riporta Het Nieuwsblad van der Peol al termine delladi ciclocross, che terminerà con il Mondiale di Ostende il 31 gennaio, si concentrerà definitivamente sulsu strada. A seguire il suo programma prevede la partecipazione alla Parigi-Nizza dal 7 al 14 marzo o alla Tirreno – Adriatico dal 10 al 16 marzo. Ilsarà anche l’anno dell’attesissimo debutto del 25enne nativo di Kapellen alde France, senza dimenticare ...

Mathieu van der Poel è senza ombra di dubbio uno dei ciclisti più talentuosi del panorama mondiale e quindi uno dei più attesi per la stagione che verrà. Il primo appuntamento al quale prenderà parte ...